Более 800 городов объявили чрезвычайное положение.

Наводнение в Перу / REUTERS

В Перу жертвами наводнений стали более 70 человек.

В течение нескольких дней в стране шли проливные дожди, что привело к разливу рек и оползням сразу в нескольких районах страны, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Более 800 городов объявили чрезвычайное положение. По мнению властей, от наводнений пострадало около половины населения страны.

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В столице стране Лиме с понедельника нет доступа к питьевой воде. В ряде городов заполнена водосточная система, улицы затоплены водой. Некоторые деревни оказались отрезанными от сообщения. Власти страны начали проводить дезинфекцию, пытаясь избавиться от переносящих инфекции комаров.

В этом году в Перу заметны особенно проявления феномена Эль-Ниньо - температура океана растет, что приводит к повышенным испарениям и проливным дождям.

Похожая ситуация складывалась в стране в 1998 году, когда Эль-Ниньо также вызвал в стране проливные дожди и наводнения. Тогда погибли 374 человека.