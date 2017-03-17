Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

16:04, 17 марта 2017
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В течение 18-19 марта в Карпатах ожидается значительная лавинная опасность.

В Карпатах очікуєтсья лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Погода на выходные: Украину накроют дожди, во всех регионах похолодает (карта)

"По прогнозам Укргидрометцентра, 18-19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровня) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в эти выходные в Украине пройдут дожди и похолодает.

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