Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В течение 18-19 марта в Карпатах ожидается значительная лавинная опасность.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 18-19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровня) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в эти выходные в Украине пройдут дожди и похолодает.