От снегопада в Тибете пострадали 20 тысяч человек

В Тибетском автономном районе Китая от снегопада пострадали около 20 тысяч человек.

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Снегопады продолжались в течение нескольких дней. Стихия затронула 14 уездов и три города в округах Шигадзе и Шаньнань, передает "РИА Новости" со ссылкой на министерство гражданской администрации Китая.

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Отмечается, что прямой экономический ущерб составил 15 миллионов юаней (около 2,18 миллиона долларов США).

Напомним, шесть человек погибли и более 20 получили травмы в результате шторма, который обрушился на китайскую провинцию Цзянсу 1 марта.