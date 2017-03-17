Одессу засыпало градом (фото, видео)

14:41, 17 марта 2017
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Сегодня в Одессе прошел град.

Об этом сообщает 048.ua. Небольшой дождь, который около 13:00 начался в Одессе быстро сменился достаточно крупным градом.

Размеры осадков достигали трех миллиметров в диаметре.

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После этого, град снова сменил дождь, уже с мокрым снегом. Поскольку температура воздуха заметно выше нуля, град и снег на поверхности земли тут же растаяли.

Ранее Московскую область РФ накрыло сильным дождем с градом.

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