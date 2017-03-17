На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге температура до +12°

На автодорогах Украины в ближайшие дни пройдут дожди, на западе в воскресенье температура до +12°.

На автодорогах Украины пройдут дожди/ УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков, температура до +10°. Завтра на этом маршруте ожидаются дожди, +5°...+10°. В воскресенье также ожидаются осадки, до +12°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня облачно с прояснениями, температура в дороге +7°... +11°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди, температура до +10°. В воскресенье по этому маршруту также ожидаются осадки, температура в дороге +2°...+9°.

На трассе Киев - Харьков сегодня местами пройдут дожди. Температура в дороге +6°... +8°. Завтра по этому маршруту ожидаются осадки, температура +5°... +9°. В воскресенье пройдут ливни, до +6°.

На Мариупольском направлении сегодня местами ожидаются осадки, температура +6°...+10°. Завтра по этому маршруту переменная облачность. В воскресенье пройдут дожди, до +7°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге +5°… +8°. В субботу на этом маршруте пройдет дождь. В воскресенье ливни, температура до +7°.

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