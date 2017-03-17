На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге температура до +12°
На автодорогах Украины в ближайшие дни пройдут дожди, на западе в воскресенье температура до +12°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков, температура до +10°. Завтра на этом маршруте ожидаются дожди, +5°...+10°. В воскресенье также ожидаются осадки, до +12°.
Погода на выходные: Украину накроют дожди, во всех регионах похолодает (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня облачно с прояснениями, температура в дороге +7°... +11°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди, температура до +10°. В воскресенье по этому маршруту также ожидаются осадки, температура в дороге +2°...+9°.
На трассе Киев - Харьков сегодня местами пройдут дожди. Температура в дороге +6°... +8°. Завтра по этому маршруту ожидаются осадки, температура +5°... +9°. В воскресенье пройдут ливни, до +6°.
На Мариупольском направлении сегодня местами ожидаются осадки, температура +6°...+10°. Завтра по этому маршруту переменная облачность. В воскресенье пройдут дожди, до +7°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге +5°… +8°. В субботу на этом маршруте пройдет дождь. В воскресенье ливни, температура до +7°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°