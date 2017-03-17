Погода на выходные: Украину накроют дожди, во всех регионах похолодает (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине пройдут дожди и похолодает.
В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +5°. В воскресенье также ожидаются осадки, -1°...+5°.
Во Львове завтра ливень, ночью -1°, днем +9°. В воскресенье пройдет дождь, -1°...+5°.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +11° (карта)
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +8°, ожидаются осадки. В воскресенье ночью +3°, днем +5°, дождь.
В Виннице в субботу ожидаются осадки, температура воздуха +1°...+5°. В воскресенье до +6°, мокрый снег с дождем.
Одесситам на выходных обещают ливни. В субботу температура ночью +4°, днем +10°. В воскресенье -1°...+12°.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье +1°...+5°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье мокрый снег, температура воздуха -1°...+5°.
В Симферополе завтра ясно и без осадков, +2°...+8°. В воскресенье 0°...+9°, пройдет дождь.
Жителям Мариуполя обещают на субботу дождь, температура ночью +2°, днем +8°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура до +6°.
В Краматорске в субботу ливень, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье температура до +6°, пройдет дождь.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье +4°...+8°, пройдет дождь.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пасмурно, температура до +6°. В воскресенье без осадков, ночью -5°, днем +3°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью 0°, днем +10°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +1°, днем до +7°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +11°. В воскресенье температура днем +7°, без осадков.
В Сваляве завтра пасмурно, +7°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -1° …+5°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°