Погода на выходные: Украину накроют дожди, во всех регионах похолодает (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине пройдут дожди и похолодает.

Иллюстрация / REUTERS

В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +5°. В воскресенье также ожидаются осадки, -1°...+5°.

Во Львове завтра ливень, ночью -1°, днем +9°. В воскресенье пройдет дождь, -1°...+5°.

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В Луцке в субботу ночью +1°, днем +8°, ожидаются осадки. В воскресенье ночью +3°, днем +5°, дождь.

В Виннице в субботу ожидаются осадки, температура воздуха +1°...+5°. В воскресенье до +6°, мокрый снег с дождем.

Одесситам на выходных обещают ливни. В субботу температура ночью +4°, днем +10°. В воскресенье -1°...+12°.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье +1°...+5°, пройдет дождь.

Прогноз на 18 марта / УНИАН

Прогноз на 19 марта / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье мокрый снег, температура воздуха -1°...+5°.

В Симферополе завтра ясно и без осадков, +2°...+8°. В воскресенье 0°...+9°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя обещают на субботу дождь, температура ночью +2°, днем +8°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура до +6°.

В Краматорске в субботу ливень, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье температура до +6°, пройдет дождь.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье +4°...+8°, пройдет дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пасмурно, температура до +6°. В воскресенье без осадков, ночью -5°, днем +3°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью 0°, днем +10°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +1°, днем до +7°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +11°. В воскресенье температура днем +7°, без осадков.

В Сваляве завтра пасмурно, +7°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -1° …+5°.

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