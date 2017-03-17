Число жертв наводнения в Перу превысило 50 человек

Более 50 человек погибли в Перу в результате одного из самых мощных за последние десятилетия наводнений.

Последствия наводнения в Перу / Reuters

По данным властей, от наводнения пострадали 20 из 25 регионов страны. Более 70 человек получили ранения, 11 пропали без вести, передает "РИА Новости".

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Всего пострадало или уничтожено имущество минимум 56 тысяч перуанцев, всего стихия затронула порядка 546 тысячи жителей.

Также влажная погода привела к вспышке заболеваний.

Напомним, сильные дожди на этой неделе прошли на юго-востоке Испании. В частности, в городе Аликанте за сутки выпало более 137 мм осадков, что составляет почти половину среднегодовой нормы.