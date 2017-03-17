Число жертв наводнения в Перу превысило 50 человек
Более 50 человек погибли в Перу в результате одного из самых мощных за последние десятилетия наводнений.
По данным властей, от наводнения пострадали 20 из 25 регионов страны. Более 70 человек получили ранения, 11 пропали без вести, передает "РИА Новости".
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Всего пострадало или уничтожено имущество минимум 56 тысяч перуанцев, всего стихия затронула порядка 546 тысячи жителей.
Также влажная погода привела к вспышке заболеваний.
Напомним, сильные дожди на этой неделе прошли на юго-востоке Испании. В частности, в городе Аликанте за сутки выпало более 137 мм осадков, что составляет почти половину среднегодовой нормы.
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