Проливные дожди привели к наводнениям на юго-востоке Испании
Сильные дожди на этой неделе прошли на юго-востоке Испании.
В частности, в городе Аликанте за сутки выпало более 137 мм осадков, что составляет почти половину среднегодовой нормы, сообщает Floodlist.
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В городе из-за воды были заблокированы несколько автодорог. По данным местных СМИ, одного человека спасли после того, как поток воды унес его машину в реку.
Как сообщили, местные власти, всего от наводнения пострадали семь районов города.
Напомним, в феврале сильные ливни вызвали наводнения на южном побережье Испании. Тогда из-за непогоды в популярном среди туристов городе Малага были подтоплены жилые дома, офисные помещения и школы.
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