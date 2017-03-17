Проливные дожди привели к наводнениям на юго-востоке Испании

10:32, 17 марта 2017
656

Сильные дожди на этой неделе прошли на юго-востоке Испании.

Наводнение в Испании / Municipality of Alicante
Наводнение в Испании / Municipality of Alicante

В частности, в городе Аликанте за сутки выпало более 137 мм осадков, что составляет почти половину среднегодовой нормы, сообщает Floodlist.

Мощное наводнение в Колумбии: пострадали 2 тысячи человек

В городе из-за воды были заблокированы несколько автодорог. По данным местных СМИ, одного человека спасли после того, как поток воды унес его машину в реку.

Как сообщили, местные власти, всего от наводнения пострадали семь районов города.

Напомним, в феврале сильные ливни вызвали наводнения на южном побережье Испании. Тогда из-за непогоды в популярном среди туристов городе Малага были подтоплены жилые дома, офисные помещения и школы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22°
В Украине завтра практически без осадков, на востоке до +27° (видеопрогноз) В Украине завтра практически без осадков, на востоке до +27° (видеопрогноз)
Ливень затопил улицы Херсона Ливень затопил улицы Херсона
На Гавайях происходят новые извержения вулкана На Гавайях происходят новые извержения вулкана
Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек
В Киеве сегодня без осадков, температура до +19° В Киеве сегодня без осадков, температура до +19°
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
89 %
763 мм
2.9 м/с
94 %
Лента новостей