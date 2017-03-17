На реках Украины продолжается весеннее половодье

Сегодня, 17 марта, на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На реках Украины продолжается половодье / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"17 марта на Верхнем Днепре в пределах Украины, Припяти, Десне, притоках Среднего Днепра, украинском участке Дуная продолжится развитие весеннего половодья с выходом воды на отдельные пониженные участки пойм без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +11°.