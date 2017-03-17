В Киеве сегодня без осадков, днем до +8°

08:30, 17 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 марта, в столице без осадков, днем до +8°.

В Киеве сегодня без осадков / ourgreenworld.ru
В Киеве сегодня без осадков / ourgreenworld.ru

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +4°. Ветер северный и юго-западный, до 3.5 м/с.

На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +12°

Солнце в столице взошло в 06:08, а зайдет в 18:05. 

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +11°.

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