В Киеве сегодня без осадков, днем до +8°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 марта, в столице без осадков, днем до +8°.

В Киеве сегодня без осадков / ourgreenworld.ru

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +4°. Ветер северный и юго-западный, до 3.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:08, а зайдет в 18:05.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +11°.

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