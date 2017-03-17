Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +11° (карта)

08:04, 17 марта 2017
1195

Согласно данным Погода УНИАН, 17 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +11°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / kyiv.depo.ua
В Украине сегодня местами пройдут дожди / kyiv.depo.ua

В Киеве сегодня без осадков, днем +8°. Ветер северный и юго-западный, до 3.5 м/с.

На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +12°

Во Львове 17 марта облачно с прояснениями, днем +9°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха +8°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура днем +7°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +11°, переменный, до 5.2 м/с.

Прогноз на 17 марта / УНИАН
Прогноз на 17 марта / УНИАН

В Харькове пятницу без осадков, температура днем +8°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура +6°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

В Симферополе пройдет дождь. Температура днем +8°, ветер переменный, до 3.1 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +8°. Ветер переменный, до 1.8 м/с.

В Краматорске в пятницу пасмурно, температура +11°, ветер южный и западный, легкий.

В Северодонецке сегодня пройдет дождь. Температура днем +10°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22°
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта) Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта)
В Киеве сегодня без осадков, температура до +19° В Киеве сегодня без осадков, температура до +19°
Прогноз погоды на 21 мая: тепло и солнечно, но местами с дождями Прогноз погоды на 21 мая: тепло и солнечно, но местами с дождями
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение
У берегов Тонга произошло землетрясение У берегов Тонга произошло землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
89 %
763 мм
2.9 м/с
94 %
Лента новостей