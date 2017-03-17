Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +11° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 17 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +11°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / kyiv.depo.ua

В Киеве сегодня без осадков, днем +8°. Ветер северный и юго-западный, до 3.5 м/с.

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Во Львове 17 марта облачно с прояснениями, днем +9°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха +8°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура днем +7°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +11°, переменный, до 5.2 м/с.

Прогноз на 17 марта / УНИАН

В Харькове пятницу без осадков, температура днем +8°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура +6°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

В Симферополе пройдет дождь. Температура днем +8°, ветер переменный, до 3.1 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +8°. Ветер переменный, до 1.8 м/с.

В Краматорске в пятницу пасмурно, температура +11°, ветер южный и западный, легкий.

В Северодонецке сегодня пройдет дождь. Температура днем +10°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

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