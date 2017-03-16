В Украину идут заморозки, на выходных - холодные дожди и сильный ветер

17:23, 16 марта 2017
3177

17 марта в Украине будет дождливо, возможен мокрый снег.

Дожди будут поливать Украину / Фото УНИАН
Дожди будут поливать Украину / Фото УНИАН

Ближайшей ночью на территории нашей страны ожидается 0-4 градуса тепла, а во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ривненской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях местами 0-2 градуса мороза, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Киеве завтра без осадков, днем до +8°

"Днем потеплеет, если это можно так сказать, до +3+8 градусов. В Донецкой, Луганской областях, в Запорожье и в Крыму до +10 градусов", - прогнозирует она.

В Киеве завтра ночью около нуля, на окраинах до -2 градусов, днем +5+8 градусов, без существенных осадков, с прояснениями.

"В субботу - без особых изменений, сыро, прояснение, холодновато, а вот в воскресенье ожидается очередное ухудшение погоды - дождь, мокрый снег и усиление ветра", - говорится в сообщении синоптика.

Диденко прогнозирует, что в понедельник-вторник погода начнет выравниваться, в среду-четверг, 22-23 марта, ощутимо потеплеет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта) Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта)
На Гавайях происходят новые извержения вулкана На Гавайях происходят новые извержения вулкана
Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек
В Киеве сегодня без осадков, температура до +19° В Киеве сегодня без осадков, температура до +19°
Прогноз погоды на 21 мая: тепло и солнечно, но местами с дождями Прогноз погоды на 21 мая: тепло и солнечно, но местами с дождями
Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
89 %
763 мм
2.9 м/с
94 %
Лента новостей