В Украину идут заморозки, на выходных - холодные дожди и сильный ветер
17 марта в Украине будет дождливо, возможен мокрый снег.
Ближайшей ночью на территории нашей страны ожидается 0-4 градуса тепла, а во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ривненской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях местами 0-2 градуса мороза, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
В Киеве завтра без осадков, днем до +8°
"Днем потеплеет, если это можно так сказать, до +3+8 градусов. В Донецкой, Луганской областях, в Запорожье и в Крыму до +10 градусов", - прогнозирует она.
В Киеве завтра ночью около нуля, на окраинах до -2 градусов, днем +5+8 градусов, без существенных осадков, с прояснениями.
"В субботу - без особых изменений, сыро, прояснение, холодновато, а вот в воскресенье ожидается очередное ухудшение погоды - дождь, мокрый снег и усиление ветра", - говорится в сообщении синоптика.
Диденко прогнозирует, что в понедельник-вторник погода начнет выравниваться, в среду-четверг, 22-23 марта, ощутимо потеплеет.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +11°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+27°... +15°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запорожье+25°... +15°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+27°... +15°
-
Луцк+24°... +13°
-
Львов+22°... +11°
-
Николаев+24°... +13°
-
Одесса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+24°... +12°
-
Симферополь+24°... +11°
-
Сумы+21°... +12°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+23°... +15°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +11°
-
Черкассы+21°... +12°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+24°... +11°