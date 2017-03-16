В Украину идут заморозки, на выходных - холодные дожди и сильный ветер

17 марта в Украине будет дождливо, возможен мокрый снег.

Дожди будут поливать Украину / Фото УНИАН

Ближайшей ночью на территории нашей страны ожидается 0-4 градуса тепла, а во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ривненской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях местами 0-2 градуса мороза, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"Днем потеплеет, если это можно так сказать, до +3+8 градусов. В Донецкой, Луганской областях, в Запорожье и в Крыму до +10 градусов", - прогнозирует она.

В Киеве завтра ночью около нуля, на окраинах до -2 градусов, днем +5+8 градусов, без существенных осадков, с прояснениями.

"В субботу - без особых изменений, сыро, прояснение, холодновато, а вот в воскресенье ожидается очередное ухудшение погоды - дождь, мокрый снег и усиление ветра", - говорится в сообщении синоптика.

Диденко прогнозирует, что в понедельник-вторник погода начнет выравниваться, в среду-четверг, 22-23 марта, ощутимо потеплеет.