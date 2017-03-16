Десять человек пострадали при извержении вулкана Этна
В результате извержения вулкана Этна на Сицилии пострадали десять человек.
Среди них предположительно сотрудники телерадиокомпании BBC и туристы, сообщает The Local.
На Сицилии извергается вулкан Этна (фоторепортаж)
Все получили незначительные травмы и находятся в местных больницах. Корреспондент BBC Ребекка Морелль в Twitter сообщила, что всех пострадавших эвакуировали, а также отметила хорошую работу спасательных служб.
Just confirmed - everyone taken off the mountain ok - rescue team and guides here were brilliant. We're heading down mountain now— Rebecca Morelle (@BBCMorelle) March 16, 2017
Напомним, аргентинский ученый Родольфо Альварес и его гид остались живы после падения в жерло действующего вулкана Масая в Никарагуа.
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