Десять человек пострадали при извержении вулкана Этна

16:30, 16 марта 2017
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В результате извержения вулкана Этна на Сицилии пострадали десять человек. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Среди них предположительно сотрудники телерадиокомпании BBC и туристы, сообщает The Local.

На Сицилии извергается вулкан Этна (фоторепортаж)

Все получили незначительные травмы и находятся в местных больницах. Корреспондент BBC Ребекка Морелль в Twitter сообщила, что всех пострадавших эвакуировали, а также отметила хорошую работу спасательных служб.

Напомним, аргентинский ученый Родольфо Альварес и его гид остались живы после падения в жерло действующего вулкана Масая в Никарагуа.

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