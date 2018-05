Десять человек пострадали при извержении вулкана Этна

Среди них предположительно сотрудники телерадиокомпании BBC и туристы, сообщает The Local.

Читайте также На Сицилии извергается вулкан Этна (фоторепортаж)

Все получили незначительные травмы и находятся в местных больницах. Корреспондент BBC Ребекка Морелль в Twitter сообщила, что всех пострадавших эвакуировали, а также отметила хорошую работу спасательных служб.

Just confirmed - everyone taken off the mountain ok - rescue team and guides here were brilliant. We're heading down mountain now