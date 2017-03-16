В Киеве завтра без осадков, днем до +8°

19:00, 16 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 марта, в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / elektraua.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером – до +4°. Ветер северный и юго-западный, до 3.5 м/с.

На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +12°

Солнце в столице взойдет в 06:08, а зайдет в 18:05. 

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +11°.

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