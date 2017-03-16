Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге до +11° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 17 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +11°.
В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +8°. Ветер северный и юго-западный, до 3.5 м/с.
На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +12°
Во Львове 17 марта облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +2°, днем +8°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.
В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура ночью 0°, днем +5°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -1°, днем +11°, ветер переменный, до 5.2 м/с.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью 0°, днем +8°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -1°, днем +9°. Ветер западный и северо-западный, легкий.
В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью -1°, днем +8°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью +1°, днем +8°. Ветер переменный, до 1.8 м/с.
В Краматорске в пятницу пасмурно, температура ночью +1°, днем +11°, ветер южный и западный, легкий.
В Северодонецке завтра пройдет дождь. Температура ночью 0°, днем +10°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°