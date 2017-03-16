Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге до +11° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 17 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +11°.

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В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +8°. Ветер северный и юго-западный, до 3.5 м/с.

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Во Львове 17 марта облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +2°, днем +8°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура ночью 0°, днем +5°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -1°, днем +11°, ветер переменный, до 5.2 м/с.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью 0°, днем +8°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -1°, днем +9°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью -1°, днем +8°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью +1°, днем +8°. Ветер переменный, до 1.8 м/с.

В Краматорске в пятницу пасмурно, температура ночью +1°, днем +11°, ветер южный и западный, легкий.

В Северодонецке завтра пройдет дождь. Температура ночью 0°, днем +10°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

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