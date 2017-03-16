Более 2 тысяч человек пострадали от снегопада на северо-западе Китая

В китайской провинции Цинхай с 10 марта несколько раз прошли сильные снегопады, местами толщина снежного покрова достигла 24 см.

Иллюстрация / Reuters

Стихия выбила из нормальной колеи жизнь большого количества крестьян и скотоводов, 2275 жителей трех уездов в той или иной степени пострадали от непогоды, передает Xinhua со ссылкой на Управление гражданской администрации провинции.

Читайте также В Рейкьявике выпало рекордное количество снега (видео)

Также из-за непогоды погибла часть крупного рогатого скота. Снежное бедствие негативно сказалось на жизни населения и транспорте.

Сейчас в пострадавшие районы направляются материальная помощь и продолжается работа по ликвидации последствий стихии.

Напомним, четыре лыжника погибли в результате схода лавины на западе Австрии.