Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках

14:30, 16 марта 2017
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В четверг, 16 марта, на равнинных реках Украины продолжится развитие весеннего половодья.

УНИАН
На реках Украины продолжаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"16 марта на равнинных реках Украины продолжится развитие весеннего половодья с выходом воды на отдельные пониженные участки пойм в бассейнах Припяти, притоков Среднего Днепра, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 16 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.

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