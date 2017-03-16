На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +12°
В четверг и пятницу на популярных украинских маршрутах пройдут дожди. На юге температура до +12°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдут дожди. Температура +6°… +12°. Завтра на этом маршруте температура до +11°, практически без осадков.
В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +10° (карта)
На трассе Киев – Ужгород ожидаются дожди с грозами, температура в дороге +5° …+9°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +11°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +8°, пройдут дожди. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +9°.
В направлении Харькова дожди с грозами. Температура в дороге до +8°. 17 марта на этом направлении местами ожидаются осадки, температура +6° …+8°.
По маршруту Киев - Черновцы ожидаются осадки, +6° … +8°. По данному направлению в пятницу местами пройдут дожди, температура до +8°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°