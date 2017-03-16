На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +12°

13:00, 16 марта 2017
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В четверг и пятницу на популярных украинских маршрутах пройдут дожди. На юге температура до +12°.

На автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН
На автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдут дожди. Температура +6°… +12°. Завтра на этом маршруте температура до +11°, практически без осадков.

В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +10° (карта)

На трассе Киев – Ужгород ожидаются дожди с грозами, температура в дороге +5° …+9°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +11°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +8°, пройдут дожди. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +9°.

В направлении Харькова дожди с грозами. Температура в дороге до +8°. 17 марта на этом направлении местами ожидаются осадки, температура +6° …+8°.

По маршруту Киев - Черновцы ожидаются осадки, +6° … +8°. По данному направлению в пятницу местами пройдут дожди, температура до +8°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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