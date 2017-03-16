Мощное наводнение в Колумбии: пострадали 2 тысячи человек

В результате продолжительных дождей в департаменте Колумбии Антьокия несколько рек вышли из берегов, что привело к наводнению.

Наводнение в Колумбии / Red Cross

Вода повредила около 145 домов и полностью разрушила не менее 14. Четыре человека получили травмы, данных о погибших нет, передает Floodlist.

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Наводнение повредило автодороги, в результате чего некоторые отдаленные села оказались отрезанными от остальной страны.

Спасатели и представители Красного Креста работают в регионе с 10 марта.

Напомним, в минувшие выходные остров Северный (Новая Зеландия) накрыли проливные дожди.