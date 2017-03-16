Мощное наводнение в Колумбии: пострадали 2 тысячи человек
В результате продолжительных дождей в департаменте Колумбии Антьокия несколько рек вышли из берегов, что привело к наводнению.
Вода повредила около 145 домов и полностью разрушила не менее 14. Четыре человека получили травмы, данных о погибших нет, передает Floodlist.
Жертвами циклона "Энаво" на Мадагаскаре стали 38 человек
Наводнение повредило автодороги, в результате чего некоторые отдаленные села оказались отрезанными от остальной страны.
Спасатели и представители Красного Креста работают в регионе с 10 марта.
Напомним, в минувшие выходные остров Северный (Новая Зеландия) накрыли проливные дожди.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +11°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+27°... +15°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запорожье+25°... +15°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+27°... +15°
-
Луцк+24°... +13°
-
Львов+22°... +11°
-
Николаев+24°... +13°
-
Одесса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+24°... +12°
-
Симферополь+24°... +11°
-
Сумы+21°... +12°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+23°... +15°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +11°
-
Черкассы+21°... +12°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+24°... +11°
Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 89 %
Давление: 763 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 94 %
Восход: 05:51
Закат 20:21
Фаза луны:
Лента новостей