В результате схода лавины в Австрии погибли четыре человека (видео)

10:32, 16 марта 2017
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Четыре лыжника погибли в результате схода лавины на западе Австрии. 

В Авситрии сошла снежная лавина / zak.depo.ua
В Австрии сошла снежная лавина / zak.depo.ua

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В результате схода лавины во Франции погибли четыре человека

Группа из восьми человек совершала лыжную прогулку в федеральной земле Австрии Тироль, когда их накрыла лавина. Четверо человек смогли выбраться из снега, четверо погибли.

Лавина сошла приблизительно в 00:30 по местному времени (01:30 по Киеву).

Напомним, после схода лавины на горнолыжном курорте во Франции погиб человек.

Лавина сошла на горнолыжном курорте Тинь 7 марта. Из-за плохой видимости спасатели не могли использовать вертолеты, поэтому пробираться к месту проишествия пришлось пешком.

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