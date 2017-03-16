В результате схода лавины в Австрии погибли четыре человека (видео)

Четыре лыжника погибли в результате схода лавины на западе Австрии.

В Австрии сошла снежная лавина / zak.depo.ua

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

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Группа из восьми человек совершала лыжную прогулку в федеральной земле Австрии Тироль, когда их накрыла лавина. Четверо человек смогли выбраться из снега, четверо погибли.

Лавина сошла приблизительно в 00:30 по местному времени (01:30 по Киеву).

Напомним, после схода лавины на горнолыжном курорте во Франции погиб человек.

Лавина сошла на горнолыжном курорте Тинь 7 марта. Из-за плохой видимости спасатели не могли использовать вертолеты, поэтому пробираться к месту проишествия пришлось пешком.