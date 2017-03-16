Водителей призывают быть осторожными на дорогах Киева из-за ухудшения погодных условий

09:28, 16 марта 2017
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Сегодня, 16 марта, в столице ожидается дождь с мокрым снегом.

В Киеве сегодня ожидаются осадки / УНИАН
В Киеве сегодня ожидаются осадки / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на юге температура до +12°

"Обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осторожными", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 16 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.

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