В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем до +9°

08:30, 16 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 16 марта, в столице пройдет дождь с грозой, днем до +9°.

В Киеве сегодня пройдут дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +2°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.1 м/с.

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на юге температура до +12°

Солнце в столице взошло в 06:10, а зайдет в 18:03. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.

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