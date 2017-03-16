В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем до +9°

Согласно данным Погода УНИАН, 16 марта, в столице пройдет дождь с грозой, днем до +9°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +2°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:10, а зайдет в 18:03.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.

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