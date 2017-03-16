В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +10° (карта)

08:01, 16 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.

В Украине сегодня прогйдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня прогйдут дожди / УНИАН

В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем +6°. Ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на юге температура до +12°

Во Львове 16 марта пройдет дождь, днем +6°. Ветер западный и северо-западный, свежий.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +7°. Ветер западный и северо-западный, до 6.7 м/с.

В Виннице в среду пройдет дождь с грозой. Температура днем +7°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +11°, западный и северо-западный, до 6.0 м/с.

Прогноз на 16 марта / УНИАН
Прогноз на 16 марта / УНИАН

В Харькове в четверг ливень, температура днем +6°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре завтра пройдет дождь. Температура +6°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Симферополе пройдет дождь. Температура днем +8°, ветер переменный, до 4.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают дождь, температура днем +8°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

В Краматорске в четверг пройдет ливень, температура +9°, ветер южный и юго-западный, легкий.

В Северодонецке сегодня ожидаются осадки. Температура днем +10°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

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