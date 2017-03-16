В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +10° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем +6°. Ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.
На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на юге температура до +12°
Во Львове 16 марта пройдет дождь, днем +6°. Ветер западный и северо-западный, свежий.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +7°. Ветер западный и северо-западный, до 6.7 м/с.
В Виннице в среду пройдет дождь с грозой. Температура днем +7°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +11°, западный и северо-западный, до 6.0 м/с.
В Харькове в четверг ливень, температура днем +6°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре завтра пройдет дождь. Температура +6°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Симферополе пройдет дождь. Температура днем +8°, ветер переменный, до 4.9 м/с.
Жителям Мариуполя обещают дождь, температура днем +8°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.
В Краматорске в четверг пройдет ливень, температура +9°, ветер южный и юго-западный, легкий.
В Северодонецке сегодня ожидаются осадки. Температура днем +10°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°