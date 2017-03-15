Украину на три дня накроют дожди и мокрый снег

18:41, 15 марта 2017
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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий - дожди с мокрым снегом - 16-18 марта.

В Украину идет непогода / Фото УНИАН
В Украину идет непогода / Фото УНИАН

Как сообщает Управление безопасности дорожного движения Департамента превентивного действия Нацполиции, завтра, 16 марта, пройдут дожди (на юге, ночью и на востоке страны небольшие), в западных, северных и центральных областях - с мокрым снегом.

В Киеве завтра пройдет дождь и похолодает

В пятницу, 17 марта, прогнозируют дождь со снегом по всей Украине, кроме западных областей.

Зато в субботу, 18 марта, ночью дожди и мокрый снег обещают на западе страны, днем в западных и восточных областях дожди, в северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь.

Полицейские призывают участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными во время непогоды.

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