В Киеве завтра пройдет дождь и похолодает

Согласно данным Погода УНИАН, 16 марта, в столице пройдет дождь с грозой.

В Киеве завтра пройдет дождь / tivasyk.info

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером – до +3°. Ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:10, а зайдет в 18:03.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +11°.

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