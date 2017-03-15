В Киеве завтра пройдет дождь и похолодает

19:00, 15 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 16 марта, в столице пройдет дождь с грозой.

В Киеве завтра пройдет дождь / tivasyk.info
В Киеве завтра пройдет дождь / tivasyk.info

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером – до +3°. Ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на юге температура до +12°

Солнце в столице взойдет в 06:10, а зайдет в 18:03. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +11°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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