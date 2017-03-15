В Киеве завтра пройдет дождь и похолодает
Согласно данным Погода УНИАН, 16 марта, в столице пройдет дождь с грозой.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером – до +3°. Ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.
На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на юге температура до +12°
Солнце в столице взойдет в 06:10, а зайдет в 18:03.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +11°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°
Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 89 %
Давление: 763 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 94 %
Восход: 05:51
Закат 20:21
Фаза луны:
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