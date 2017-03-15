Украину завтра накроют дожди, а в западные области вернется морозная погода (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +11°.

В Украине завтра пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, ночью 0°, днем +6°. Ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.

Во Львове 16 марта пройдет дождь, ночью -3°, днем +6°. Ветер западный и северо-западный, свежий.

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В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -2°, днем +7°. Ветер западный и северо-западный, до 6.7 м/с.

В Виннице в четверг пройдет дождь с грозой. Температура ночью -2°, днем +7°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью 0°, днем +11°, ветер западный и северо-западный, до 6.0 м/с.

В Харькове в четверг ливень, температура ночью +2°, днем +7°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре завтра пройдет дождь. Температура ночью 0°, днем +7°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +1°, днем +8°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают дождь, температура ночью +1°, днем +8°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

В Краматорске в четверг пройдет ливень, температура ночью +3°, днем +9°, ветер южный и юго-западный, легкий.

В Северодонецке завтра ожидаются осадки. Температура ночью +2°, днем +10°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

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