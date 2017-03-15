Украину завтра накроют дожди, а в западные области вернется морозная погода (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +11°.
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, ночью 0°, днем +6°. Ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.
Во Львове 16 марта пройдет дождь, ночью -3°, днем +6°. Ветер западный и северо-западный, свежий.
На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на юге температура до +12°
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -2°, днем +7°. Ветер западный и северо-западный, до 6.7 м/с.
В Виннице в четверг пройдет дождь с грозой. Температура ночью -2°, днем +7°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью 0°, днем +11°, ветер западный и северо-западный, до 6.0 м/с.
В Харькове в четверг ливень, температура ночью +2°, днем +7°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре завтра пройдет дождь. Температура ночью 0°, днем +7°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +1°, днем +8°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.
Жителям Мариуполя обещают дождь, температура ночью +1°, днем +8°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.
В Краматорске в четверг пройдет ливень, температура ночью +3°, днем +9°, ветер южный и юго-западный, легкий.
В Северодонецке завтра ожидаются осадки. Температура ночью +2°, днем +10°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +11°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+27°... +15°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запорожье+25°... +15°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+27°... +15°
-
Луцк+24°... +13°
-
Львов+22°... +11°
-
Николаев+24°... +13°
-
Одесса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+24°... +12°
-
Симферополь+24°... +11°
-
Сумы+21°... +12°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+23°... +15°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +11°
-
Черкассы+21°... +12°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+24°... +11°