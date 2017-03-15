В результате разрушительного землетрясения в Мьянме погибли два человека

Два человека погибли, 36 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло в Мьянме.

Землетрясение в Мьянме / Xinhua

Жертвами стали 58-летний военный и 6-летний ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы, 31 из них уже выписали, передает Xinhua.

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Землетрясение произошло в понедельник, 13 марта. В результате были повреждены несколько религиозных зданий и жилых домов.

По словам местных жителей, всего произошло коло 20 подземных толчков.

Напомним, во вторник, 14 марта, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.