Синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды и рассказала, когда наконец придет тепло
Практически везде завтра в Украине ожидается дождь и даже мокрый снег. А потепление прогнозируется 21-22 марта.
Прогнозируются дожди, мокрый снег, порывистый ветер и понижение температуры воздуха по ощущениям, сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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"Мокрый снег более вероятен в западных областях, также на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Черкащине, Полтавщине, в районе Кропивницкого и Виннице. Ветер, может, и штормовым не будет, но колючим и порывистым - да", - обещает синоптик.
По словам Диденко, облачность с осадками не дадут столбикам термометров подняться в течение четверга выше +4+8 градусов. Ближайшей ночью вообще от 2 мороза до 4 тепла.
"В Киеве четверг также дождливый и холодный, ночью 1-3 тепла, днем +4+6 градусов. Не исключаю завтра в столице мокрый снег", - прогнозирует синоптик, добавляя, что потепление придет в начале следующей недели, 21-22 марта.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°