Синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды и рассказала, когда наконец придет тепло

Практически везде завтра в Украине ожидается дождь и даже мокрый снег. А потепление прогнозируется 21-22 марта.

Погода в Украине ухудшится / Фото УНИАН

Прогнозируются дожди, мокрый снег, порывистый ветер и понижение температуры воздуха по ощущениям, сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"Мокрый снег более вероятен в западных областях, также на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Черкащине, Полтавщине, в районе Кропивницкого и Виннице. Ветер, может, и штормовым не будет, но колючим и порывистым - да", - обещает синоптик.

По словам Диденко, облачность с осадками не дадут столбикам термометров подняться в течение четверга выше +4+8 градусов. Ближайшей ночью вообще от 2 мороза до 4 тепла.

"В Киеве четверг также дождливый и холодный, ночью 1-3 тепла, днем +4+6 градусов. Не исключаю завтра в столице мокрый снег", - прогнозирует синоптик, добавляя, что потепление придет в начале следующей недели, 21-22 марта.