У берегов Индонезии произошло землетрясение

14:34, 15 марта 2017
3596

Во вторник, 14 марта, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Эпицентр подземных толчков располагался в 62 км на юго-запад от населенного пункта Меулабох (Meulaboh). Очаг землетрясения залегал на глубине 41,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в воскресенье, 5 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9. Один человек погиб, еще 25 получили травмы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22°
Ливень затопил улицы Херсона Ливень затопил улицы Херсона
На Гавайях происходят новые извержения вулкана На Гавайях происходят новые извержения вулкана
Прогноз погоды на 21 мая: тепло и солнечно, но местами с дождями Прогноз погоды на 21 мая: тепло и солнечно, но местами с дождями
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
У берегов Тонга произошло землетрясение У берегов Тонга произошло землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
89 %
763 мм
2.9 м/с
94 %
Лента новостей