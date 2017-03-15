Во вторник, 14 марта, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

У берегов Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 62 км на юго-запад от населенного пункта Меулабох (Meulaboh). Очаг землетрясения залегал на глубине 41,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в воскресенье, 5 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9. Один человек погиб, еще 25 получили травмы.