На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на юге температура до +12°

В среду и четверг на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На юге температура до +12°.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +8°… +12°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, местами пройдут дожди.

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На трассе Киев – Ужгород ожидаются осадки, температура в дороге +5° …+10°. В четверг на этом маршруте пройдут дожди, температура до +10°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +10°, без осадков. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +8°.

В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до +10°. 16 марта на этом направлении пройдут дожди, температура +6° …+7°.

По маршруту Киев - Черновцы ожидаются осакди, +7° … +9°. По данному направлению в четверг также пройдут дожди, температура до +7°.

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