На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на юге температура до +12°
В среду и четверг на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На юге температура до +12°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +8°… +12°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, местами пройдут дожди.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +10° (карта)
На трассе Киев – Ужгород ожидаются осадки, температура в дороге +5° …+10°. В четверг на этом маршруте пройдут дожди, температура до +10°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +10°, без осадков. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +8°.
В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до +10°. 16 марта на этом направлении пройдут дожди, температура +6° …+7°.
По маршруту Киев - Черновцы ожидаются осакди, +7° … +9°. По данному направлению в четверг также пройдут дожди, температура до +7°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°