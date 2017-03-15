На Канаду обрушился снежный шторм, отменены сотни авиарейсов

Канадские восточные провинции Онтарио, Квебек и Нью-Брансуик накрыл сильный снегопад.

Снегопад в Канаде / Reuters

По данным Национального метеорологического бюро, за сутки в некоторых местах может выпасть до 50 см снега.

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Больше остальных от снегопада пострадали жители южной части провинции Онтарио. По прогнозу синоптиков, здесь ожидается до 30 см осадков в виде снега. В ряде районов провинций Квебек и Нью-Брансуик может выпасть до 50 см снега, передает ТАСС.

Кроме того, в регионе ожидается значительное понижение температуры воздуха: местами столбики термометров опустятся до минус 21 градуса Цельсия.

Шторм также повлиял на транспортное сообщение. В частности, в аэропорту Пирсон в Торонто уже отменены свыше 500 рейсов. Сотни рейсов задержаны на неопределенный срок или отменены в Оттаве и других городах на востоке Канады.

Снегопад серьезно осложнил обстановку и на дорогах региона. Так, массовая авария случилась недалеко от города Кингстон в провинции Онтарио, в результате чего произошла утечка токсичных веществ, которые перевозил грузовик, попавший в ДТП.

Напомним, мощный снежный шторм накрыл северо-восточные штаты США. В Нью-Гэмпшире, не справившись с управлением автомобиля, погибла 16-летняя девушка.