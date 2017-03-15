На Канаду обрушился снежный шторм, отменены сотни авиарейсов

12:10, 15 марта 2017
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Канадские восточные провинции Онтарио, Квебек и Нью-Брансуик накрыл сильный снегопад. 

Снегопад в Канаде / Reuters
Снегопад в Канаде / Reuters

По данным Национального метеорологического бюро, за сутки в некоторых местах может выпасть до 50 см снега.

Новая Зеландия пострадала от мощного наводнения

Больше остальных от снегопада пострадали жители южной части провинции Онтарио. По прогнозу синоптиков, здесь ожидается до 30 см осадков в виде снега. В ряде районов провинций Квебек и Нью-Брансуик может выпасть до 50 см снега, передает ТАСС.

Кроме того, в регионе ожидается значительное понижение температуры воздуха: местами столбики термометров опустятся до минус 21 градуса Цельсия.

Шторм также повлиял на транспортное сообщение. В частности, в аэропорту Пирсон в Торонто уже отменены свыше 500 рейсов. Сотни рейсов задержаны на неопределенный срок или отменены в Оттаве и других городах на востоке Канады.

Снегопад серьезно осложнил обстановку и на дорогах региона. Так, массовая авария случилась недалеко от города Кингстон в провинции Онтарио, в результате чего произошла утечка токсичных веществ, которые перевозил грузовик, попавший в ДТП.

Напомним, мощный снежный шторм накрыл северо-восточные штаты США. В Нью-Гэмпшире, не справившись с управлением автомобиля, погибла 16-летняя девушка.

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