Перу продолжает страдать от разрушительных наводнений

Во многих частях Перу сильный дождь вызвал наводнения и оползни.

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С начала 2017 года число погибших в результате наводнений достигло 48, передает Al Jazeera.

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Больше всего пострадали центральные и северные регионы страны. Дожди для этого региона в это время не редкость, однако в этом году они особенно интенсивны.

Обычно наводнения в Перу начинаются в конце периода засухи в андо-амазонском регионе. Они оказывают негативное влияние на экономику в целом, а также стимулируют рост цен на продукты.

Напомним, в минувшие выходные остров Северный (Новая Зеландия) накрыли проливные дожди.