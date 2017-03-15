Перу продолжает страдать от разрушительных наводнений

11:32, 15 марта 2017
1030

Во многих частях Перу сильный дождь вызвал наводнения и оползни.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

С начала 2017 года число погибших в результате наводнений достигло 48, передает Al Jazeera.

Жертвами циклона "Энаво" на Мадагаскаре стали 38 человек

Больше всего пострадали центральные и северные регионы страны. Дожди для этого региона в это время не редкость, однако в этом году они особенно интенсивны.

Обычно наводнения в Перу начинаются в конце периода засухи в андо-амазонском регионе. Они оказывают негативное влияние на экономику в целом, а также стимулируют рост цен на продукты.

Напомним, в минувшие выходные остров Северный (Новая Зеландия) накрыли проливные дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22°
В Украине завтра практически без осадков, на востоке до +27° (видеопрогноз) В Украине завтра практически без осадков, на востоке до +27° (видеопрогноз)
Ливень затопил улицы Херсона Ливень затопил улицы Херсона
Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта) Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта)
Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
У берегов Тонга произошло землетрясение У берегов Тонга произошло землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
89 %
763 мм
2.9 м/с
94 %
Лента новостей