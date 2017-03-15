Перу продолжает страдать от разрушительных наводнений
Во многих частях Перу сильный дождь вызвал наводнения и оползни.
С начала 2017 года число погибших в результате наводнений достигло 48, передает Al Jazeera.
Жертвами циклона "Энаво" на Мадагаскаре стали 38 человек
Больше всего пострадали центральные и северные регионы страны. Дожди для этого региона в это время не редкость, однако в этом году они особенно интенсивны.
Обычно наводнения в Перу начинаются в конце периода засухи в андо-амазонском регионе. Они оказывают негативное влияние на экономику в целом, а также стимулируют рост цен на продукты.
Напомним, в минувшие выходные остров Северный (Новая Зеландия) накрыли проливные дожди.
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