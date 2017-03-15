Снежная буря накрыла северо-восток США, есть погибшие

10:24, 15 марта 2017
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Мощный снежный шторм накрыл северо-восточные штаты США.

Снегопад в США / Reuters
Снегопад в США / Reuters

В Нью-Гэмпшире, не справившись с управлением автомобиля, погибла 16-летняя девушка, сообщает BBC.

Новая Зеландия пострадала от мощного наводнения

Во многих регионах скорость ветра достигает 100 км/ч, поэтому местные власти призывают людей не пользоваться автотранспортом и держаться подальше от дорог.

Сильный снегопад наблюдается и в других частях страны. Так, в штате Висконсин из-за непогоды погибли четыре человека старше 60 лет.

По информации Национальной метеорологической службы США, в Нью-Йорке выпадет до 20 см снега (ранее прогнозировали до 60 см).

Согласно данным сервиса Flightaware, в аэропортах Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Балтимора и Филадельфии из-за непогоды отменили более 6800 рейсов.

Напомним, около 70 тыс. потребителей остались без энергоснабжения в атлантической канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор из-за сильного снегопада, сопровождавшегося штормовым ветром.

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