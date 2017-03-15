На реках Украины продолжается весеннее половодье

Сегодня, 15 марта, на равнинных реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На реках Украины продолжается половодье / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"15 марта на равнинных реках Украины продолжится развитие весеннего половодья с выходом воды на отдельные пониженные участки пойм в бассейнах Припяти, притоков Среднего Днепра, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.