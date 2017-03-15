На реках Украины продолжается весеннее половодье
Сегодня, 15 марта, на равнинных реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +12°
"15 марта на равнинных реках Украины продолжится развитие весеннего половодья с выходом воды на отдельные пониженные участки пойм в бассейнах Припяти, притоков Среднего Днепра, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.
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