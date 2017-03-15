В Киеве сегодня до +9°, без осадков

08:30, 15 марта 2017
919

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 марта, в столице без осадков, днем до +9°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.1 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +12°

Солнце в столице взошло в 06:12, а зайдет в 18:02. 

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Жертвами ливня в Китае стали восемь человек Жертвами ливня в Китае стали восемь человек
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта) Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта)
На Гавайях происходят новые извержения вулкана На Гавайях происходят новые извержения вулкана
В Киеве сегодня без осадков, температура до +19° В Киеве сегодня без осадков, температура до +19°
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта) Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта)
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение
У берегов Тонга произошло землетрясение У берегов Тонга произошло землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
89 %
763 мм
2.9 м/с
94 %
Лента новостей