В Киеве сегодня до +9°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 марта, в столице без осадков, днем до +9°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:12, а зайдет в 18:02.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.

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