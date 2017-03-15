В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +10° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.

В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

В Киеве сегодня без осадков, днем +9°. Ветер северный и западный, до 3.9 м/с.

Читайте также На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +12°

Во Львове 15 марта пройдет дождь, днем +8°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +7°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

В Виннице в среду пройдет дождь. Температура днем +10°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +10°, ветер переменный, до 4.9 м/с.

Прогноз на 15 марта / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура днем +8°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +6°. Ветер переменный, легкий.

В Симферополе пройдет дождь. Температура днем +7°, ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура днем +8°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Краматорске в среду пасмурно, температура +10°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +10°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

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