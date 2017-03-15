В США из-за непогоды в нескольких штатах объявили чрезвычайное положение - СМИ

03:19, 15 марта 2017
1354

В нескольких северо-восточных штатах США объявили чрезвычайное положение из-за сильный ветер и снег.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает Радио Свобода, речь идет о Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вирджинии.

Также сообщается о возможности метелей в части Пенсильвании, Нью-Джерси, Коннектикуте, Род-Айленде, Массачусетсе, Нью-Гемпшире, Мэне и Вермонте.

Из-за непогоды в США были отменены более 5 тысяч рейсов в аэропортах Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Балтимора и Филадельфии. Также закрыты многие учебные заведения.

В США двое мужчин погибли от крупнейшего урагана этого сезона (фотогалерея, видео)

Около 50 миллионов людей в США получили предупреждение о сложных погодных условиях.

Как сообщал УНИАН, из-за погодных условий в Вашингтоне был перенесен с 14 на 17 марта визит в США канцлера Германии Ангелы Меркель.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22°
Ливень затопил улицы Херсона Ливень затопил улицы Херсона
На Гавайях происходят новые извержения вулкана На Гавайях происходят новые извержения вулкана
Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
89 %
763 мм
2.9 м/с
94 %
Лента новостей