В США из-за непогоды в нескольких штатах объявили чрезвычайное положение - СМИ
В нескольких северо-восточных штатах США объявили чрезвычайное положение из-за сильный ветер и снег.
Как сообщает Радио Свобода, речь идет о Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вирджинии.
Также сообщается о возможности метелей в части Пенсильвании, Нью-Джерси, Коннектикуте, Род-Айленде, Массачусетсе, Нью-Гемпшире, Мэне и Вермонте.
Из-за непогоды в США были отменены более 5 тысяч рейсов в аэропортах Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Балтимора и Филадельфии. Также закрыты многие учебные заведения.
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Около 50 миллионов людей в США получили предупреждение о сложных погодных условиях.
Как сообщал УНИАН, из-за погодных условий в Вашингтоне был перенесен с 14 на 17 марта визит в США канцлера Германии Ангелы Меркель.
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