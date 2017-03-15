В США из-за непогоды в нескольких штатах объявили чрезвычайное положение - СМИ

В нескольких северо-восточных штатах США объявили чрезвычайное положение из-за сильный ветер и снег.

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Как сообщает Радио Свобода, речь идет о Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вирджинии.

Также сообщается о возможности метелей в части Пенсильвании, Нью-Джерси, Коннектикуте, Род-Айленде, Массачусетсе, Нью-Гемпшире, Мэне и Вермонте.

Из-за непогоды в США были отменены более 5 тысяч рейсов в аэропортах Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Балтимора и Филадельфии. Также закрыты многие учебные заведения.

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Около 50 миллионов людей в США получили предупреждение о сложных погодных условиях.

Как сообщал УНИАН, из-за погодных условий в Вашингтоне был перенесен с 14 на 17 марта визит в США канцлера Германии Ангелы Меркель.