Холод не отступает: синоптик прогнозирует осложнение погодных условий в Украине
Завтра на западе Украины ожидается дождливая погода.
К Закарпатью 15 марта подойдет атмосферный фронт, который принесет дожди, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Вечером в среду эти дожди появятся на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Винницкой области. Остальная часть Украины будет принадлежать сухой воздушной массе.
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"На Закарпатье завтра в течение дня будет +7+12 градусов. Будет преобладать в Украине ближайшая холодная ночь, -1+4, а в течение дня ожидается +5+9 градусов. На Закарпатье, в южной части, а также на Харьковщине, Луганщине и Донетчине местами +10+12 градусов", - прогнозирует синоптик.
Среда в Киеве будет прохладной, ближайшей ночью в столице 1-3 градуса тепла, на окраинах 0-2 градуса мороза, днем воздух прогреется до +6+8 градусов. Дожди наиболее вероятны во второй половине дня или уже под вечер среды.
"Осложнения погоды в Украине возможно в четверг, 16 марта. Больше дождей, даже будет пролетать мокрый снег, будет холодно", - говорится в сообщении Диденко.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°