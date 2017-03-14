Холод не отступает: синоптик прогнозирует осложнение погодных условий в Украине

17:06, 14 марта 2017
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Завтра на западе Украины ожидается дождливая погода.

В Украине будет холодно, дождливо, будет пролетать мокрый снег / tivasyk.info
В Украине будет холодно, дождливо, будет пролетать мокрый снег / tivasyk.info

К Закарпатью 15 марта подойдет атмосферный фронт, который принесет дожди, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Вечером в среду эти дожди появятся на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Винницкой области. Остальная часть Украины будет принадлежать сухой воздушной массе.

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"На Закарпатье завтра в течение дня будет +7+12 градусов. Будет преобладать в Украине ближайшая холодная ночь, -1+4, а в течение дня ожидается +5+9 градусов. На Закарпатье, в южной части, а также на Харьковщине, Луганщине и Донетчине местами +10+12 градусов", - прогнозирует синоптик.

Среда в Киеве будет прохладной, ближайшей ночью в столице 1-3 градуса тепла, на окраинах 0-2 градуса мороза, днем воздух прогреется до +6+8 градусов. Дожди наиболее вероятны во второй половине дня или уже под вечер среды.

"Осложнения погоды в Украине возможно в четверг, 16 марта. Больше дождей, даже будет пролетать мокрый снег, будет холодно", - говорится в сообщении Диденко.

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