В Киеве завтра без осадков, днем до +9°

19:00, 14 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 марта, в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером – до +5°. Ветер северный и западный, до 3.9 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +12°

Солнце в столице взойдет в 06:12, а зайдет в 18:02. 

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +11°.

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