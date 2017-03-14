В Киеве завтра без осадков, днем до +9°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 марта, в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером – до +5°. Ветер северный и западный, до 3.9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:12, а зайдет в 18:02.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +11°.

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