В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге до +11° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +11°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +1°, днем +9°. Ветер северный и западный, до 3.9 м/с.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +12°
Во Львове 15 марта пройдет дождь, ночью 0°, днем +8°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью +1°, днем +7°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.
В Виннице в среду пройдет дождь. Температура ночью 0°, днем +10°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +4°, днем +10°, ветер переменный, до 4.9 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью +2°, днем +8°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +2°, днем +6°. Ветер переменный, легкий.
В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +2°, днем +7°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +3°, днем +8°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Краматорске в среду переменная облачность, температура ночью +3°, днем +10°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +3°, днем +10°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°