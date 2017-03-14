В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге до +11° (видеопрогноз)

18:30, 14 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 марта в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +11°.

В Украине местами пройдут дожди / kyiv.depo.ua
В Украине местами пройдут дожди / kyiv.depo.ua

В Киеве завтра без осадков, ночью +1°, днем +9°. Ветер северный и западный, до 3.9 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +12°

Во Львове 15 марта пройдет дождь, ночью 0°, днем +8°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью +1°, днем +7°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

В Виннице в среду пройдет дождь. Температура ночью 0°, днем +10°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +4°, днем +10°, ветер переменный, до 4.9 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +2°, днем +8°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +2°, днем +6°. Ветер переменный, легкий.

В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +2°, днем +7°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +3°, днем +8°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Краматорске в среду переменная облачность, температура ночью +3°, днем +10°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +3°, днем +10°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

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