Разные части Австралии страдают от непогоды

16:00, 14 марта 2017
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Погода в разных частях Австралии продолжает преподносить сюрпризы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Так, штат Квинсленд страдает от засухи, а Новый Южный Уэльс накрывают штормы, передает Al Jazeera.

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Кроме того, рекордно высокую температуру фиксируют в штате Виктория. В Мельбурне средняя температура на 6 градусов превышает норму.

Прошлый месяц стал рекордно сухим для некоторых частей Квинсленда, 87% штата охвачены засухой. Существует вероятность того, что ситуация в ближайшее время только ухудшится.

В то же время соседний штат Новый Южный Уэльс страдает от проливных дождей. Сильные штормы обрушились на север и центр региона. Местами за шесть часов выпало более 55 мм осадков, что привело к наводнениям. По прогнозам метеорологов, на этой неделе дожди могут усилиться. 

Напомним, вода в соленом озере в Мельбурне (Австралия) окрасилась в розовый цвет из-за влияния солнечного света, высоких температур и низкого уровня осадков.

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