У берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 6,0

14:36, 14 марта 2017
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Во вторник, 14 марта, у берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Индии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В результате землетрясения в Турции пострадали пять человек

Эпицентр подземных толчков располагался в 231 км на юго-запад от Андаманских и Никобарских островов. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в воскресенье, 5 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9. Один человек погиб, еще 25 получили травмы.

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