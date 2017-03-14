Во вторник, 14 марта, у берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

У берегов Индии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 231 км на юго-запад от Андаманских и Никобарских островов. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в воскресенье, 5 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9. Один человек погиб, еще 25 получили травмы.