На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +12°

Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди. На юге температура до +12°.

На автодорогах Украины ожидаются осадки / widefon.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдут дожди. Температура +4°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, практически без осадков.

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На трассе Киев – Ужгород местами ожидаются осадки, температура в дороге +4° …+10°. В среду на этом маршруте пройдут дожди, температура до +11°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +11°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +10°.

В направлении Харькова пройдут дожди. Температура в дороге до +9°. 15 марта на этом направлении без осадков, температура +9° …+10°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +6° … +8°. По данному направлению в среду пройдут дожди, температура до +10°.

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