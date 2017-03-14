На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +12°

13:00, 14 марта 2017
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Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди. На юге температура до +12°.

На автодорогах Украины ожидаются осадки / widefon.com
На автодорогах Украины ожидаются осадки / widefon.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдут дожди. Температура +4°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, практически без осадков.

В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +10° (карта)

На трассе Киев – Ужгород местами ожидаются осадки, температура в дороге +4° …+10°. В среду на этом маршруте пройдут дожди, температура до +11°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +11°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +10°.

В направлении Харькова пройдут дожди. Температура в дороге до +9°. 15 марта на этом направлении без осадков, температура +9° …+10°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +6° … +8°. По данному направлению в среду пройдут дожди, температура до +10°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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