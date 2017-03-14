На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +12°
Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди. На юге температура до +12°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдут дожди. Температура +4°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, практически без осадков.
В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +10° (карта)
На трассе Киев – Ужгород местами ожидаются осадки, температура в дороге +4° …+10°. В среду на этом маршруте пройдут дожди, температура до +11°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +11°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +10°.
В направлении Харькова пройдут дожди. Температура в дороге до +9°. 15 марта на этом направлении без осадков, температура +9° …+10°.
По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +6° … +8°. По данному направлению в среду пройдут дожди, температура до +10°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°