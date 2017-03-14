В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

12:20, 14 марта 2017
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В индонезийской провинции Ачех во вторник, 14 марта, произошло землетрясение магнитудой 5,9.

В Индонезии произошло землетрясение / CNN
В Индонезии произошло землетрясение / CNN

Об этом сообщило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, передает Xinhua.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9, погиб один человек

Подземные толчки произошли в провинции Ачех на севере острова Суматра в 09:51 по местному времени. Эпицентр находился в 353 км к северо-западу от города Сабанг. Гипоцентр залегал на глубине 10 км под морским дном.

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, во вторник, 7 марта, у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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