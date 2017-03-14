Новая Зеландия пострадала от мощного наводнения

В минувшие выходные остров Северный (Новая Зеландия) накрыли проливные дожди.

Наводнение в Новой Зеландии / CDEM

В некоторых районах острова за сутки выпало до 250 мм осадков, передает Floodlist.

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Управление гражданской обороны Окленда сообщило, что 12 марта в одном из пригородов всего за один час выпало 65 мм осадков.

В Окленде вода повредила 321 зданий, более 4 тысяч домов остались без электричества. Всего спасатели приняли более 600 вызовов. По данным местных СМИ, около 50 людей из-за наводнения покинули свои дома и сейчас находятся в пунктах временного размещения.

Напомним, снежный шторм накрыл северо-восточную часть США. Авиакомпании отменили более 4 тысяч рейсов, власти распорядились закрыть школы.