Из-за снежного шторма на северо-востоке США отменили более 4000 авиарейсов (видео)
Снежный шторм надвигается на северо-восточную часть США. Авиакомпании отменили более 4 тысяч рейсов, власти распорядились закрыть школы.
Местные чиновники просят людей не покидать свои дома, передает Reuters.
Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в восьми штатах (в их числе Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси и Коннектикут). Ожидается, что до утра среды здесь выпадет до 60 см снега.
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В Нью-Йорке с 4 часов утра не будет работать наземное метро. Также ожидается, что в течение дня остановят работу автобусы и железнодорожный транспорт.
По данным сервиса FlightAware.com, авиакомпании отменили более 4 тысяч рейсов. Губернаторы штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Вирджиния объявили чрезвычайное положение.
В Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии из-за шторма отменили занятия в школах.
Напомним, около 70 тыс. потребителей остались без энергоснабжения в атлантической канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор из-за сильного снегопада, сопровождавшегося штормовым ветром.
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