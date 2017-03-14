Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Сегодня, 14 марта, на равнинных реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +12°
"14 марта на равнинных реках Украины продолжится развитие весеннего половодья с выходом воды на отдельные пониженные участки пойм в бассейнах Припяти, Среднего притока Днепра, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.
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