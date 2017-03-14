Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

09:29, 14 марта 2017
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Сегодня, 14 марта, на равнинных реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

УНИАН
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +12°

"14 марта на равнинных реках Украины продолжится развитие весеннего половодья с выходом воды на отдельные пониженные участки пойм в бассейнах Припяти, Среднего притока Днепра, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.

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