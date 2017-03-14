В Киеве сегодня без осадков, днем до +7°

Согласно данным Погода УНИАН, 14 марта в столице без осадков, днем до +7°.

Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.1 м/с.

Читайте также На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +12°

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.