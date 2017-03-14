В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +10° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.

В Украине ожидаются осадки / УНИАН

В Киеве сегодня без осадков, днем +7°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.1 м/с.

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Во Львове 14 марта переменная облачность, днем +7°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха +8°. Ветер северный и северо-западный, до 4.3 м/с.

В Виннице во вторник без осадков. Температура днем +10°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +10°, ветер северный и северо-восточный, до 6.1 м/с.

Прогноз на 14 марта / УНИАН

В Харькове во вторник без осадков, температура днем +9°. Ветер восточный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +9°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе пройдет дождь. Температура днем +9°, ветер северо-восточный, до 6.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.1 м/с.

В Краматорске в во вторник пасмурно, температура +10°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +8°. Ветер восточный, до 4.1 м/с.

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