В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +10° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +10°.
В Киеве сегодня без осадков, днем +7°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.1 м/с.
На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +12°
Во Львове 14 марта переменная облачность, днем +7°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха +8°. Ветер северный и северо-западный, до 4.3 м/с.
В Виннице во вторник без осадков. Температура днем +10°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +10°, ветер северный и северо-восточный, до 6.1 м/с.
В Харькове во вторник без осадков, температура днем +9°. Ветер восточный, слабый.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +9°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе пройдет дождь. Температура днем +9°, ветер северо-восточный, до 6.3 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.1 м/с.
В Краматорске в во вторник пасмурно, температура +10°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +8°. Ветер восточный, до 4.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°