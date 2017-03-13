В Киеве завтра без осадков, днем до +7°

Согласно данным Погода УНИАН, 14 марта в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером – до +6°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.1 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +10°.

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